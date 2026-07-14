Роскосмос и NASA договорились о судьбе МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и американское аэрокосмическое агентство NASA договорились о продлении работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» с МКС.
Ранее мы писали о том, что главы Роскосмоса и NASA планируют провести переговоры о судьбе МКС сегодня, 14 июля. На тот момент было известно, что до 2028 года станция точно будет эксплуатироваться, а затем планируется создание отдельных американской и российской орбитальных станций.
В ходе переговоров Роскосмос и NASA также договорились продолжать обмен техническими аспектами своих орбитальных станций после окончания работы МКС, чтобы в дальнейшем иметь возможность дополнительной координации, добавил Баканов.
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