Роскосмос и NASA договорились о судьбе МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и американское аэрокосмическое агентство NASA договорились о продлении работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» с МКС.

Фото © Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС

Ранее мы писали о том, что главы Роскосмоса и NASA планируют провести переговоры о судьбе МКС сегодня, 14 июля. На тот момент было известно, что до 2028 года станция точно будет эксплуатироваться, а затем планируется создание отдельных американской и российской орбитальных станций.