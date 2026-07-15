Появились эффектные кадры сближения «Союза МС-29» с МКС
Корабль с Петром Дубровым, Анной Кикиной и астронавтом NASA Анилом Меноном успешно пристыковался к модулю «Причал» после сверхкороткого полета
Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков опубликовал кадры, снятые с борта МКС во время сближения пилотируемого корабля «Союз МС-29» со станцией.
Корабль успешно пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента МКС после запуска с космодрома Байконур. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала 14 июля в 17:48 по московскому времени, а примерно через девять минут корабль вышел на орбиту, отделившись от третьей ступени.
Полет прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения, благодаря которой путь до станции занял всего несколько часов.
В состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Запланированная продолжительность экспедиции составляет 261 сутки. В течение миссии экипажу предстоит провести десятки научных экспериментов и выполнить ряд технических работ на борту Международной космической станции.
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