Появились эффектные кадры сближения «Союза МС-29» с МКС

Корабль с Петром Дубровым, Анной Кикиной и астронавтом NASA Анилом Меноном успешно пристыковался к модулю «Причал» после сверхкороткого полета

Наука и космос

Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков опубликовал кадры, снятые с борта МКС во время сближения пилотируемого корабля «Союз МС-29» со станцией.

Фото: Сергей Кудь-Сверчков/ ТАСС

Корабль успешно пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента МКС после запуска с космодрома Байконур. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала 14 июля в 17:48 по московскому времени, а примерно через девять минут корабль вышел на орбиту, отделившись от третьей ступени.

Полет прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения, благодаря которой путь до станции занял всего несколько часов.

Фото: Сергей Кудь-Сверчков/ ТАСС

В состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Запланированная продолжительность экспедиции составляет 261 сутки. В течение миссии экипажу предстоит провести десятки научных экспериментов и выполнить ряд технических работ на борту Международной космической станции.

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