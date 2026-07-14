Судьба МКС решится сегодня, 14 июля. Главы NASA и Роскосмоса проведут переговоры

Пилотируемый космос выведен из-под санкций, поэтому диалог у нас идет. Но, как вы понимаете, мы еще должны решить судьбу МКС перед тем, как думать, что будет после. До 2028 года точно эксплуатируем. Завтра у нас переговоры, может быть, будет продлено. Потом они создают свою станцию, мы создаем свою российскую орбитальную станцию. Там тоже есть повод для дискуссий в зависимости от технических решений, от наклонения орбиты. И есть еще там пара моментов, но это только когда о чем-то договоримся.

Дмитрий Баканов