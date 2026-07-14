«Союз МС-29» успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщили в Роскосмосе. Как и планировалось, сегодня, 14 июля в 20:52:23 по московскому времени корабль пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента станции.

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Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-29» стартовала с космодрома Байконур 14 июля в 17:47 по московскому времени. В составе 75-й длительной экспедиции на МКС — космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.