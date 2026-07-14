SpaceX готовится к первому полноценному орбитальному полёту Starship: FAA подготовило экологическую оценку

Федеральное авиационное управление США (FAA) опубликовало проект экологической оценки, необходимый для изменения лицензии SpaceX на эксплуатацию системы Starship. Документ впервые официально рассматривает операции по возвращению корабля после полноценного орбитального полёта, новые аварийные районы приводнения в Тихом океане и дополнительную траекторию посадки в Starbase (Техас). Общественное обсуждение проекта продлится до 27 июля, после чего FAA примет окончательное решение.

Один из самых примечательных моментов документа — прямое указание, что все предыдущие испытания Starship были суборбитальными. Новая лицензия должна открыть возможность для первых полноценных орбитальных миссий. Кроме того, FAA рассматривает будущие возвращения кораблей, запущенных не только из Starbase, но и с площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Сроки начала таких полётов пока не называются.

Если во время возвращения окажется невозможным поймать Starship башней «Мехазилла», то корабль смогут направить в новый резервный район приводнения в северной части Тихого океана. Помимо него документ предусматривает расширение уже существующих районов посадки в центральной части Тихого океана и у побережья Чили. Все эти сценарии закладываются на период до октября 2030 года.

Фото: SpaceX

Для оценки возможных последствий FAA использовало максимально консервативные сценарии. В каждой зоне рассматриваются до 25 разрушений корабля при входе в атмосферу, 25 управляемых приводнений и 20 взрывных событий, например при столкновении с водой на высокой скорости или взрыве остатков топлива после посадки. Анализ показывает, что при соблюдении предусмотренных мер значительного экологического ущерба не ожидается. Для защиты морской фауны предлагаются буферные зоны не ближе 70 морских миль (около 130 километров) от побережья, предварительное обследование районов посадки с помощью самолётов и беспилотников, а также ограничения скорости судов сопровождения при обнаружении китов и других морских обитателей.

Отдельная глава посвящена влиянию возвращений Starship на воздушное сообщение. При посадке в Техасе временная опасная зона будет проходить через западную часть США, затрагивая более 90 высотных воздушных трасс. В часы пик под ограничения могут попасть до 600 коммерческих самолётов в час. Закрытие воздушного пространства для одной операции оценивается примерно в 30 минут, а при проведении до 22 возвращений Starship в год изменение маршрутов потенциально коснётся около 6600 авиарейсов.

Экологическая оценка также рассматривает влияние на редкие виды морских животных. По расчётам специалистов, вероятность прямого попадания обломков в животных остаётся крайне низкой, а воздействие звуковых ударов и возможного загрязнения воды остатками метана, жидкого кислорода и гидравлических жидкостей не должно привести к значительным последствиям. Если итоговая версия документа сохранит эти выводы, то SpaceX сможет получить расширенную лицензию, необходимую для перехода программы Starship к регулярным орбитальным полётам и возвращению кораблей на площадку Starbase.