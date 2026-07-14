Это 9-дюймовый ноутбук с Ryzen AI Max и без батареи внутри. Аккумулятор GPD WIN Max 3 подключается двумя разными способами

Компания GPD представила компактный ноутбук WIN Max 3, который позиционируется в том числе и как игровая консоль. Это очень необычное устройство, так как при 9-дюймовом экране внутри установлен мощный APU Ryzen AI Max, а батареи тут вообще нет.

Точнее, её нет внутри ноутбука. Реализация аккумулятора тут крайне нетипичная. Он выполнен в виде съёмного модуля. Его можно подключить двумя способами. Во-первых, непосредственно к корпусу, разместив спереди в предназначенном для этого отсеке. Это сделает ноутбук крупнее и тяжелее. Второй же способ подразумевает подключение кабелем посредством магнитного коннектора. Это подойдёт в случае, если на ноутбуке хочется играть, держа его, как портативную приставку.

Фото Videocardz

Учитывая, что сам ноутбук весит 815 г, а батарея увеличивает показатель до 1220 г, такое решение действительно может быть полезным. Габариты ноутбука, к слову, составляют 207 х 147 х 34 мм.

Фото Droidx

Что интересно, есть ещё один съёмный модуль. Это дополнительная система охлаждения с парой вентиляторов, которая весит 170 г. Учитывая мощный APU, она тоже может быть не лишней.

Фото Droidx