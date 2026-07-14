Мощный 12-ядерный CPU, GeForce RTX 5060 Laptop и много котиков. Colorful выпустила ноутбук Colorfire MEOW Orange Treasure R16 Ultra

Компания Colorful под своим брендом Colorfire выпустила ноутбук MEOW Orange Treasure R16 Ultra. Как можно догадаться из названия, это устройство, так или иначе связанное с темой кошек. И в этом случае вся крышка ноутбука покрыта изображением котиков и отпечатками их лап.
В Китае новинка стоит около 1640 долларов, и предлагает за эти деньги неплохую конфигурацию. В основе тут лежит GeForce RTX 5060 Laptop и мощный 12-ядерный процессор Ryzen 9 9850HX. Также имеется SSD объёмом 1 ТБ и 16 ГБ ОЗУ.
Из остального можно выделить 16-дюймовый 300-герцевый экран 1600p, аккумулятор ёмкостью 80 Втч, толщину 19,9 мм и массу 2,3 кг.
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