«Союз МС-29» с новым экипажем отправился к МКС с Байконура

14 июля в 17:47 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-29». Корабль доставит на Международную космическую станцию экипаж 75-й длительной экспедиции (МКС-75), а также научную аппаратуру, предназначенную главным образом для медико-биологических и биотехнологических исследований.

В состав экипажа вошли командир корабля, Герой России и космонавт Роскосмоса Пётр Дубров, для которого этот полёт стал вторым, бортинженер, Герой России и космонавт Роскосмоса Анна Кикина, также совершающая второй космический полёт. Ранее она уже работала на орбите, прибыв на МКС на корабле Crew Dragon. Третьим членом экипажа стал астронавт NASA Анил Менон (Anil Menon), впервые отправившийся в космос.

Источник: Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1а» была разработана и изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс» в Самаре, а корабль «Союз МС-29» построила Ракетно-космическая корпорация «Энергия» из Королёва.

Во время экспедиции экипажу предстоит выполнить 38 космических экспериментов и целевых работ, направленных на развитие науки и отработку технологий для будущего освоения космоса. Пётр Дубров и Анна Кикина впервые начнут две новые программы.

Источник: Роскосмос

Первая из них — «Газоанализатор-ФС». В её рамках будет испытан новый газоанализатор-спектрометр, предназначенный для автоматического контроля состава атмосферы пилотируемых космических аппаратов. Прибор сможет непрерывно отслеживать концентрацию основных компонентов воздуха и обнаруживать газовые микропримеси, в том числе при нештатных ситуациях — пожаре или утечке газов и жидкостей из систем жизнеобеспечения. В дальнейшем эти технологии планируется использовать при создании автоматизированных систем контроля атмосферы для пилотируемых полётов в дальний космос.

Вторая новая программа — «Теледроид». Космонавты проведут серию экспериментов с российским антропоморфным роботом, который способен выполнять задачи как автономно по заранее заданной программе, так и в режиме «аватара», повторяя движения оператора, управляющего им с помощью специального экзоскелета. Испытания должны показать, насколько такие роботы пригодны для работы внутри станции, за её пределами и при будущих дальних пилотируемых экспедициях, где смогут выполнять опасные для человека операции.

Экипаж также продолжит работу по космическому эксперименту «СОЛНЦЕ-ТЕРАГЕРЦ». Его основу составляет полупроводниковый детектор терагерцевого диапазона, установленный 27 мая на внешней поверхности российского сегмента МКС. После успешной проверки аппаратуры нынешний экипаж станции занимается настройкой двухосной платформы наведения, которая позволит точно ориентировать прибор на Солнце. Учёные рассчитывают использовать полученные данные для изучения процессов энерговыделения в солнечной атмосфере и разработки методов прогнозирования солнечных вспышек. Такие вспышки сопровождаются выбросами заряженной плазмы, вызывают магнитные бури на Земле, могут нарушать работу электрооборудования и спутников, а также повышают уровень радиационной опасности для космонавтов на орбите.

По российской программе полёта во время экспедиции запланированы два выхода Петра Дуброва и Анны Кикиной в открытый космос. После завершения пересменки командир нынешней экспедиции МКС-74 Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс (Christopher Williams) вернутся на Землю на корабле «Союз МС-28». Российский космонавт Андрей Федяев, прибывший на станцию по программе перекрёстных полётов на корабле Crew Dragon, продолжит работу на МКС уже в составе новой экспедиции.