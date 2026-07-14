Незаконно размещённые газовые турбины ЦОД компании xAI Илона Маска активно загрязняют воздух в близлежащих районах

Ресурс Reuters сообщает, что незаконно установленные газовые турбины, питающие дата-центры компании xAI Илона Маска, выбрасывают в атмосферу 2500 тонн оксидов азота, 4000 тонн углекислого газа и 22 тонны формальдегида в пересчёте на год работы.

По данным источника, компания установила 59 мобильных газовых турбин без разрешения. Проблема в том, что они уже оказывают негативное воздействие на окружающие территорию районы.

Фото Kevin Wurm, Reuters

Если точнее, вокруг ЦОД проживает преимущественно чернокожее население, уже страдающее от непропорционально высокого уровня заболеваний легких. Правда, подробностей конкретно тут источник не приводит.