Капитализация SpaceX упала на $1 трлн, а Маск обеднел на сотни миллиардов долларов. После крупнейшего в истории IPO акции компании сильно подешевели

Акции SpaceX впервые после выхода на биржу ненадолго опустились ниже цены IPO в 135 долларов за бумагу.

После стремительного роста до 225 долларов в середине июня котировки скорректировались примерно на 40%, что привело к сокращению рыночной капитализации компании более чем на 1 трлн долларов.

По данным Financial Times, стоимость принадлежащей Илону Маску доли в SpaceX также заметно снизилась — с 1,2 трлн до 760 млрд долларов. Одновременно подешевели и облигации компании, размещенные в конце июня.

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Несмотря на внутридневное падение ниже уровня IPO, к завершению торгов акции смогли восстановиться и закрылись немного выше отметки 135 долларов.