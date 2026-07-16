Капитализация SpaceX упала на $1 трлн, а Маск обеднел на сотни миллиардов долларов. После крупнейшего в истории IPO акции компании сильно подешевели
Бумаги впервые опускались ниже цены размещения в $135
Акции SpaceX впервые после выхода на биржу ненадолго опустились ниже цены IPO в 135 долларов за бумагу.
После стремительного роста до 225 долларов в середине июня котировки скорректировались примерно на 40%, что привело к сокращению рыночной капитализации компании более чем на 1 трлн долларов.
По данным Financial Times, стоимость принадлежащей Илону Маску доли в SpaceX также заметно снизилась — с 1,2 трлн до 760 млрд долларов. Одновременно подешевели и облигации компании, размещенные в конце июня.
Несмотря на внутридневное падение ниже уровня IPO, к завершению торгов акции смогли восстановиться и закрылись немного выше отметки 135 долларов.
При этом проведение первичного размещения оказалось весьма прибыльным для организаторов. Более 20 инвестиционных банков, участвовавших в подготовке IPO, суммарно получили около 500 млн долларов комиссионных. Кроме того, значительную прибыль на высокой волатильности бумаг смогли заработать и биржевые трейдеры.
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