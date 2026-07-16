Сначала чипы, теперь роботы. Nvidia активно сотрудничает с робототехническими компаниями

Nvidia заявила о партнерстве с японскими компаниями, включая Fanuc и Yaskawa Electric для содействия развитию робототехники и искусственного интеллекта.

«Благодаря искусственному интеллекту роботы станут умными, легко адаптируемыми и доступными», — заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на пресс-конференции в Токио.

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Хуанг пользуется огромной популярностью на Тайване, и его выступления также вызвали интерес у зрителей в Японии, где расположены ведущие компании в цепочке поставок микросхем.

«Я думаю, он самый влиятельный человек на Земле», — сказал Чан Хуэй-Ю, 57-летний турист из Тайваня. «Я впервые увидел Дженсена Хуанга лично и был очень взволнован», — сказал 37-летний Брайан Янг, тайванец по происхождению, проживающий в Токио.