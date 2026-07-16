Мощный кубик с 32 ГБ ОЗУ и 12 ТБ SSD. Представлен мини-ПК AI Cube

Компания Moore Threads начала продажи мини-ПК AI Cube. Новинка уже появилась на JD.com в версии с 32 ГБ унифицированной памяти по цене 10 999 юаней (около 1620 долларов).

В основе устройства лежит фирменная однокристальная система Yangtze, построенная на архитектуре MUSA. Она объединяет центральный процессор с максимальной частотой 2,65 ГГц, графический процессор и нейронный ускоритель в одном чипе. Производительность ИИ-блока достигает 50 TOPS.

Система оснащена 32 ГБ памяти LPDDR5X. Встроенный SSD объемом 1 ТБ подключается по PCIe 4.0, а благодаря двум слотам M.2 общий объем накопителей можно увеличить до 12 ТБ.

Изображение Moore Threads/mydrivers

Корпус размером 125 х 125 х 135 мм выполнен из авиационного алюминия, а масса устройства составляет около 1,16 кг. Для подключения периферии предусмотрены четыре полнофункциональных порта USB-C, два USB-A, сетевой разъем RJ45, а также модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Кроме того, AI Cube получил массив из четырех микрофонов и два стереодинамика мощностью по 5 Вт.