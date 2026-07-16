Представлена модель Xiaomi-Robotics-1 для роботов

Компания Xiaomi представила свою первую базовую модель для воплощенного искусственного интеллекта и робототехники — Xiaomi-Robotics-1.

Система обучалась на 100 тысячах часов реальных данных и, по заявлению компании, представляет собой действительно готовую к использованию модель для разных роботов.

Модель сочетает предварительное обучение на масштабных наборах данных с последующим обучением на разных типах роботизированных платформ. Благодаря этому Xiaomi-Robotics-1 может выполнять различные задачи мобильного управления в ранее незнакомых реальных условиях.

Изображение Grok

В тестах на популярных платформах оценки роботизированного ИИ Xiaomi-Robotics-1 показала высокие результаты, заняв первое место в рейтингах RoboCasa365 и RoboDojo.

Компания заявила, что в ближайшее время планирует полностью открыть исходный код и веса модели. Xiaomi считает, что это поможет ускорить развитие универсальных базовых моделей для роботов и приблизит этап масштабирования технологий воплощенного ИИ.