Представлена модель Xiaomi-Robotics-1 для роботов
Система обучалась на 100 тысячах часов реальных данных
Компания Xiaomi представила свою первую базовую модель для воплощенного искусственного интеллекта и робототехники — Xiaomi-Robotics-1.
Система обучалась на 100 тысячах часов реальных данных и, по заявлению компании, представляет собой действительно готовую к использованию модель для разных роботов.
Модель сочетает предварительное обучение на масштабных наборах данных с последующим обучением на разных типах роботизированных платформ. Благодаря этому Xiaomi-Robotics-1 может выполнять различные задачи мобильного управления в ранее незнакомых реальных условиях.
В тестах на популярных платформах оценки роботизированного ИИ Xiaomi-Robotics-1 показала высокие результаты, заняв первое место в рейтингах RoboCasa365 и RoboDojo.
Компания заявила, что в ближайшее время планирует полностью открыть исходный код и веса модели. Xiaomi считает, что это поможет ускорить развитие универсальных базовых моделей для роботов и приблизит этап масштабирования технологий воплощенного ИИ.
Напомним, в начале года компания выпустила модель Xiaomi-Robotics-0 с 4,7 млрд параметров.
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