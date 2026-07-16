QD-miniLED и «ГигаЧат»: стартовали продажи умных телевизоров Сбер 8000
От 50 дюймов, от 53 тысяч рублей
В России начались продажи новой линейки интеллектуальных телевизоров Sber серии 8000. Устройства получили QD-miniLED-матрицы с разрешением 4K, поддержку технологий MEMC и DLG с частотой обновления до 144 Гц, что обеспечивает плавное отображение динамичных сцен в фильмах, спортивных трансляциях и играх. За разработку моделей отвечает компания SberDevices.
Телевизоры оснащены аудиосистемой 2.1 со встроенным сабвуфером мощностью до 52 Вт и поддерживают голосовое управление без пульта благодаря технологии FarField. Встроенный ИИ-помощник «ГигаЧат» позволяет искать фильмы и сериалы по запросу, управлять воспроизведением, музыкой и устройствами умного дома. При необходимости голосовое управление можно отключить.
Модели работают под управлением операционной системы «Салют ТВ». В новой версии платформы обновлён главный экран, добавлен раздел «Продолжить просмотр», а также отдельные подборки спортивного и музыкального контента и персональные рекомендации.
Линейка представлена в версиях с диагональю экрана 50, 55 и 65 дюймов. Стоимость телевизоров начинается от 53 тысяч рублей.
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