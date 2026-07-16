Перед своим уходом OnePlus анонсировала ещё один смартфон
N6x может сохранить большой аккумулятор и 50-мегапиксельную камеру
OnePlus начала готовить к выпуску новый бюджетный смартфон N6x для индийского рынка. Компания уже открыла официальную страницу устройства на Amazon India, однако пока ограничилась лишь сообщением «Скоро».
Смартфон станет продолжением серии OnePlus N, дебютировавшей в конце июня с моделью N6. Она получила аккумулятор емкостью 8000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, 6,75-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 6360 Apex и основную камеру на 50 Мп.
Ожидается, что смартфон окажется еще доступнее N6 и, вероятно, будет оснащен менее производительным процессором, сохранив при этом емкий аккумулятор, экран с разрешением HD+ и 50-мегапиксельную камеру.
Ранее стало известно, что OnePlus уходит из США, Европы и Индии, а Realme покидает рынок Китая.
Комментарии