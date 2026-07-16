Перед своим уходом OnePlus анонсировала ещё один смартфон

OnePlus начала готовить к выпуску новый бюджетный смартфон N6x для индийского рынка. Компания уже открыла официальную страницу устройства на Amazon India, однако пока ограничилась лишь сообщением «Скоро».

Смартфон станет продолжением серии OnePlus N, дебютировавшей в конце июня с моделью N6. Она получила аккумулятор емкостью 8000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, 6,75-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 6360 Apex и основную камеру на 50 Мп.

Фото OnePlus/amazon.in

Ожидается, что смартфон окажется еще доступнее N6 и, вероятно, будет оснащен менее производительным процессором, сохранив при этом емкий аккумулятор, экран с разрешением HD+ и 50-мегапиксельную камеру.