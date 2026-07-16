OnePlus уходит из США, Европы и Индии, а Realme покидает рынок Китая

Всего через пару дней после того, как стало известно об уходе OnePlus из США и Европы, появился новый отчет, в котором говорится, что это касается не только Запада — китайский производитель смартфонов уходит и из Индии.

Согласно новому отчету Bloomberg, уход OnePlus с западного рынка — это не разовое региональное решение, а первый этап гораздо более масштабного глобального отступления. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили Bloomberg, что Oppo планирует в конечном итоге закрыть деятельность OnePlus на большей части мира, включая Индию, где-то в 2027 году. Китай, как сообщается, останется единственным рынком, где бренд OnePlus продолжит работать в обычном режиме.

Это неожиданная новость, поскольку предыдущие сообщения в основном говорили об уходе OnePlus с рынков США и Европы, что заставляло предполагать, что Индия может остаться незатронутой. Но уход из Индии просто произойдет немного позже.

Изображение Grok

Сообщается, что причина этого шага кроется в деньгах. В последнее время бизнес Oppo по производству телефонов испытывает давление из-за слабой динамики в США, Европе и Индии, а также из-за растущей геополитической напряженности, связанной с продажей телефонов китайского производства в США.

Кроме того, дочерняя компания Realme полностью уходит из Китая в рамках той же реорганизации. Тем временем Oppo сосредоточит свой бизнес на Центральной Европе и странах Северной Европы, поскольку там ей пока удается добиваться определенных успехов.