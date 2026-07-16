Внешний аккумулятор-ночник с датчиком движения. Представлен Belkin BoostCharge Pro Power Bank 10K
Устройство оснащено встроенным кабелем USB-C, цифровым дисплеем и режимом SOS
Belkin представила в Китае необычный внешний аккумулятор BoostCharge Pro Power Bank 10K, который сочетает функции портативной батареи и светодиодного ночника с датчиком движения. Новинка уже поступила в продажу по цене 329 юаней (около 46 долларов).
Устройство оснащено аккумулятором емкостью 10 000 мА•ч, встроенным плетеным кабелем USB-C и дополнительным портом USB-C. Оба интерфейса поддерживают выходную мощность до 45 Вт и работают с протоколами USB Power Delivery (PD) и PPS. При одновременной зарядке двух устройств мощность автоматически распределяется: 30 Вт для одного гаджета и 15 Вт для второго.
Главной особенностью модели стал выдвижной светодиодный модуль с датчиком движения. Его можно использовать как прикроватный ночник, подсветку для фото и видеозвонков или аварийный фонарь с режимом мигания SOS. Яркость регулируется сенсорным управлением.
На лицевой панели расположен цифровой дисплей, отображающий точный уровень заряда аккумулятора, а также кнопки управления режимами освещения.
Пауэрбанк весит 257 г, имеет размеры 118 х 60 х 32 мм и доступен в синем и оранжевом цветах. Производитель заявляет защиту от перегрева, перезаряда, перенапряжения и короткого замыкания, а также соответствие требованиям для перевозки в ручной клади на борту самолета.
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