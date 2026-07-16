Самую большую ракету в мире собрали на стартовой площадке: Ship 40 и Booster 20 готовы к запуску
До запуска осталось около 19 часов
SpaceX активно готовится к 13-му полёту Starship. По данным NASASpaceflight, корабль Ship 40 уже доставлен на стартовую площадку. Стыковка с Booster 20 уже завершилась при помощи рук Mechazilla.
Ранее Super Heavy Booster 20 успешно прошёл полное статическое испытание всех 33 двигателей Raptor 10 июля. Ship 40 прошел 60-секундное испытание 6 двигателей. Это будет второй полёт полностью новой версии V3 с увеличенным объёмом баков, доработанными двигателями и другими улучшениями после Flight 12.
90-минутное стартовое окно на космодроме Starbase в Техасе откроется 16 июля в 17:45 по местному времени (01:45 17 июля по московскому).
Основные цели: успешное отделение ступеней, выгрузка полезной нагрузки, перезапуск двигателей Ship 40 в космосе, а также возвращение бустера и корабля с мягкой посадкой в заливе.
На борту будут спутники Starlink V3. Спутники будут следовать той же суборбитальной траектории, что и Starship, то есть они не останутся на орбите и, как ожидается, войдут в атмосферу и сгорят позже в ходе миссии.
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