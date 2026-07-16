Tesla, которая разрушила кирпичную стену дома и убила женщину, ни в чём не виновата. Расследование NTSB всё прояснило

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) опубликовал предварительный отчет о резонансной аварии Tesla Model 3, произошедшей 19 июня 2026 года в городе Кэти (штат Техас).

Согласно данным, в момент происшествия на электромобиле был активирован режим FSD (Supervised), однако непосредственно перед аварией водитель полностью нажал педаль акселератора, тем самым вручную отключив действие системы помощи при вождении. Электронные данные автомобиля показали, что педаль газа была нажата на 100%, а скорость машины превышала 70 миль в час (около 113 км/ч).

Фото NTSB

Tesla Model 3 не выполнила обязательный поворот на Т-образном перекрестке, продолжила движение прямо, съехала с дороги, пересекла подъездную дорожку и врезалась в жилой дом. В результате погиб человек, находившийся внутри здания, а 44-летний водитель получил легкие травмы.

NTSB также отмечает, что во время аварии погодные условия были благоприятными: стояла ясная погода, дорожное покрытие было сухим, а видимость — хорошей. Предварительные выводы расследования подтверждают позицию Tesla о том, что непосредственной причиной происшествия стали действия водителя, а не работа системы FSD.