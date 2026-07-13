«Конец OnePlus в том виде, в каком мы его знали». WinFuture утверждает, что компания объявит об уходе с рынков Европы и США уже на этой неделе

История бренда OnePlus может подойти к концу уже на этой неделе. Ресурс WinFuture, ссылаясь на свои, как он говорит, хорошо информированные источники, утверждает, что OnePlus и её материнская компания Oppo намерены объявить о закрытии в ближайшие дни.

То, что звучит как маркетинговая шумиха, на самом деле означает уход с ключевых рынков и конец OnePlus в том виде, в каком мы его знали

Фото Winfuture

Правда, и WinFuture тоже упоминает уход с рынков Европы и США, но при этом не даёт никаких данных о ситуации на других рынках. Напомним, ранее слухи говорили об этом же. Ресурс Android Headlines ещё в январе опубликовал большой материал-расследование, где говорил, что OnePlus прекратит своё существование, но тогда компания попыталась это опровергнуть.