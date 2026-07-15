270 либо 530 долларов за SSD с памятью QLC и без DRAM-кеша. Samsung 990 поступил в продажу

Вариант на 1 ТБ обеспечивает скорость последовательного чтения до 7150 МБ/с, скорость последовательной записи до 6450 МБ/с, а также до 700 000 IOPS при случайном чтении 4K и до 1,1 млн IOPS при случайной записи 4K. А вот вариант на 2 ТБ предлагает несколько более высокую производительность: до 7250 МБ/с при последовательном чтении, до 6450 МБ/с при последовательной записи и до 850 000 и 1,2 млн IOPS соответственно. При этом от модели 990 Evo на базе памяти TCL новинка заметно отличается ресурсом: 400/800 ТБ в зависимости от версии у новой модели против 600/1200 ТБ у старой.