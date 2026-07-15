270 либо 530 долларов за SSD с памятью QLC и без DRAM-кеша. Samsung 990 поступил в продажу
Он не так плох
Твердотельный накопитель Samsung 990 поступил в продажу, а некоторые ресурсы уже опубликовали обзоры. Напомним, это нетипичный для этой линейки производителя SSD без DRAM-кеша.
Новинка опирается на 280-слойную память QLC, поддерживает PCIe 4.0 и доступна в версиях объёмом 1 либо 2 ТБ по цене 270 и 530 долларов соответственно.
Вариант на 1 ТБ обеспечивает скорость последовательного чтения до 7150 МБ/с, скорость последовательной записи до 6450 МБ/с, а также до 700 000 IOPS при случайном чтении 4K и до 1,1 млн IOPS при случайной записи 4K. А вот вариант на 2 ТБ предлагает несколько более высокую производительность: до 7250 МБ/с при последовательном чтении, до 6450 МБ/с при последовательной записи и до 850 000 и 1,2 млн IOPS соответственно. При этом от модели 990 Evo на базе памяти TCL новинка заметно отличается ресурсом: 400/800 ТБ в зависимости от версии у новой модели против 600/1200 ТБ у старой.
Что касается обзоров, ресурс Tom’s Hardware говорит, что у новинки в целом вполне приемлемая производительность, показатели TBW и DWPD выше среднего, но посредственная энергоэффективность и гарантия 3 года, что не особо много в этом сегменте.
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