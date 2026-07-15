Яркий OLED-экран, GeForce RTX 5070 Laptop и новейший CPU Intel за 2680 долларов. Представлен ноутбук System76 Adder Pro

Компания System76 представила новый игровой ноутбук Adder Pro, который не выделяется каким-то интересным дизайном или уникальными особенностями, но предлагает неплохие параметры за свою цену.

В частности, за 2680 долларов можно получить ноутбук с ярким OLED-экраном, новейшим CPU и RTX 5070 Laptop.

Фото System76

Если точнее, дисплей тут характеризуется диагональю 15,3 дюйма при разрешении 1600p, кадровой частоте 165 Гц и яркости 500 кд/кв.м. Сердцем служит свежий и экономичный процессор Core Ultra 7 356H. Базовой видеокартой является RTX 5060 Laptop, но RTX 5070 Laptop идёт за доплату всего 180 долларов.