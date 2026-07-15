Яркий OLED-экран, GeForce RTX 5070 Laptop и новейший CPU Intel за 2680 долларов. Представлен ноутбук System76 Adder Pro
Есть версия немного подешевле
Компания System76 представила новый игровой ноутбук Adder Pro, который не выделяется каким-то интересным дизайном или уникальными особенностями, но предлагает неплохие параметры за свою цену.
В частности, за 2680 долларов можно получить ноутбук с ярким OLED-экраном, новейшим CPU и RTX 5070 Laptop.
Если точнее, дисплей тут характеризуется диагональю 15,3 дюйма при разрешении 1600p, кадровой частоте 165 Гц и яркости 500 кд/кв.м. Сердцем служит свежий и экономичный процессор Core Ultra 7 356H. Базовой видеокартой является RTX 5060 Laptop, но RTX 5070 Laptop идёт за доплату всего 180 долларов.
Также в базе 16 ГБ ОЗУ, SSD объёмом 1 ТБ, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и батарея ёмкостью 60 Втч. Из остального можно выделить возможность установки второго SSD и массу 1,6 кг. На сайте можно самому подобрать конфигурацию, выбрав до 96 ГБ ОЗУ и SSD объёмом до 4 ТБ, но такой ПК обойдётся уже в 5270 долларов.
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