Это как картриджи, только для Steam. Автор Reddit показал, как создал Steam Game Cartridges

Пользователь Jibril-sama опубликовал на форумах Reddit видео, где показана работа разработанной им системы, которую он назвал Steam Game Cartridges. Это своеобразная современная вариация на тему игровых картриджей.

Само видео короткое и мало что объясняет, но авторы Tom’s Hardware получили от автора расширенные комментарии.

Фото PrincessMidori

Итак, сама суть довольно проста. Игры действительно находятся на самодельных картриджах, которые на самом деле представляют собой SSD. Автору удалось где-то купить подержанные SSD объёмом по 128 ГБ за 7 евро каждый. Он использовал накопители для скачивания на них нужных ему игр по принципу одна игра на один SSD.

Видео Reddit (Jibril-sama)

Подключаются SSD к обычному SATA-адаптеру. Далее он написал скрипт (работает всё под Linux), который при подключении картирджа находит там игру и показывает её клиенту Steam.

Все, что нужно, это шаблон systemd для проверки наличия скрипта на SSD и его запуска. И правило udev для запуска системы. Подключаем SSD -> правило udev видит событие -> запускает демон systemd -> демон systemd проверяет SSD и находит скрипт -> выполняет скрипт

Настроить всё можно в том числе и так, чтобы при подключении картирджа игра сразу запускалась, как это было у старых игровых приставок.