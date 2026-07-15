На что способен перевыпущенный AMD процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition в современных играх. Свежие тесты показывают, что он ещё вполне неплох

Авторы канала Hardware Unboxed протестировали новый процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition, который AMD выпустила недавно на рынок по цене 350 долларов. Конечно, технически это тот же Ryzen 7 5800X3D, что и четыре года назад.

Новинка вряд ли бы увидела свет, если бы не ситуация на рынке, которая в том числе сделала платформу AM4 более актуальной. И свежие тесты в новых играх показывают, что Ryzen 7 5800X3D смотрится сегодня очень неплохо.

Скриншот видео

Скриншот видео

В среднем на выборке из 13 игр в Full HD юбилейная новинка AMD выступает ровно на уровне Ryzen 5 9600X, почти на 10% опережая Ryzen 5 7500F. А относительно Ryzen 5 5600X этот процессор впереди уже на внушительные 30%.