Возвращение классики с «огромным» объёмом памяти. Palit представила видеокарту GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC

Компания Palit вернула на рынок GeForce RTX 3060, назвав это возвращением классики. Производитель анонсировал формально новую модель GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC с «огромным» объёмом памяти в 12 ГБ, которая «обеспечивает надежную и стабильную производительность без завышенной цены».

Технически, конечно же, это обычная RTX 3060, причём в далеко не самом топовом исполнении. Карта характеризуется длиной 247 мм, занимает два слота расширения, имеет один восьмиконтактный разъём питания и оснащена системой охлаждения с парой вентиляторов и тремя тепловыми трубками.

Фото Palit