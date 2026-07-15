Возвращение классики с «огромным» объёмом памяти. Palit представила видеокарту GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC

Она довольно небольшая

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Компания Palit вернула на рынок GeForce RTX 3060, назвав это возвращением классики. Производитель анонсировал формально новую модель GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC с «огромным» объёмом памяти в 12 ГБ, которая «обеспечивает надежную и стабильную производительность без завышенной цены».

Технически, конечно же, это обычная RTX 3060, причём в далеко не самом топовом исполнении. Карта характеризуется длиной 247 мм, занимает два слота расширения, имеет один восьмиконтактный разъём питания и оснащена системой охлаждения с парой вентиляторов и тремя тепловыми трубками.

Фото Palit

Из названия понятно, что карта разогнана, только вот частота повышена относительно референсной на 0,8%. Данных о цене пока нет.

Самая мощная игровая китайская видеокарта появилась в свободной продаже и заодно подешевела. За Lisuan LX 7G100 просят около 400 долларовНа что способен перевыпущенный AMD процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition в современных играх. Свежие тесты показывают, что он ещё вполне неплох