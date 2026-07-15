Самая мощная игровая китайская видеокарта появилась в свободной продаже и заодно подешевела. За Lisuan LX 7G100 просят около 400 долларов
Ранее было около 500 долларов
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100, которая является на сегодня самой мощной 3D-картой для игр, полностью разработанной в Китае, появилась в рознице.
Стандартная модель поступила в продажу на платформе JD после запуска двух ограниченных партий Founders Edition. За новинку просят около 400 долларов, что почти на 20% дешевле Founders Edition. Это не делает карту хорошим выбором на фоне обычных GeForce и Radeon, но всё же более низкая цена — однозначный плюс для потенциальных покупателей.
Напомним, Lisuan LX 7G100 предлагает 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-битной шиной. GPU опирается на архитектуру TrueGPU собственной разработки Lisuan и производится по нормам 6 нм.
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