Windows 11 или всё же SteamOS? Steam Machine протестировали с обеими операционными системами
Разница зависит от приложения и разрешения
Автор канала ETA PRIME, который недавно протестировал мини-ПК Ryzen AI Halo со SteamOS, как условную альтернативу Steam Machine, теперь решил протестировать устройство Valve, но с Windows 11. Напомним, Valve не только не запрещает менять ОС, но и предоставляет драйверы, а позже обещает реализовать и функцию Dual Boot.
Тесты показали, что результаты не идентичны. К примеру, в Geekbench многопоточная производительность заметно выше с Windows. В Cinebench R24 ситуация похожа, хотя разница уже меньше.
А вот в 3D-нагрузке всё более равномерно. Разница в 3DMark варьируется от 1,7% до 4,3%, причём в зависимости от разрешения в пользу разной ОС.
Похожую ситуацию можно наблюдать и в играх. Разница обычно ограничена несколькими процентами в ту или иную сторону, и сильнее всего она в 4K, причём в пользу Windows.
В целом при желании можно смело установить на Steam Machine и Windows, хотя в этом случае устройство скорее будет обычным мини-ПК без тех консольных особенностей, которые имеются у него из коробки.
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