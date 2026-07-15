Windows 11 или всё же SteamOS? Steam Machine протестировали с обеими операционными системами

Разница зависит от приложения и разрешения

Консоли и игры

Автор канала ETA PRIME, который недавно протестировал мини-ПК Ryzen AI Halo со SteamOS, как условную альтернативу Steam Machine, теперь решил протестировать устройство Valve, но с Windows 11. Напомним, Valve не только не запрещает менять ОС, но и предоставляет драйверы, а позже обещает реализовать и функцию Dual Boot.

Тесты показали, что результаты не идентичны. К примеру, в Geekbench многопоточная производительность заметно выше с Windows. В Cinebench R24 ситуация похожа, хотя разница уже меньше.

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А вот в 3D-нагрузке всё более равномерно. Разница в 3DMark варьируется от 1,7% до 4,3%, причём в зависимости от разрешения в пользу разной ОС.

Скриншот видео

Похожую ситуацию можно наблюдать и в играх. Разница обычно ограничена несколькими процентами в ту или иную сторону, и сильнее всего она в 4K, причём в пользу Windows.

В целом при желании можно смело установить на Steam Machine и Windows, хотя в этом случае устройство скорее будет обычным мини-ПК без тех консольных особенностей, которые имеются у него из коробки.

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