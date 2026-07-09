Что будет, если Ryzen AI Halo превратить в Steam Machine? Блогер протестировал этот мини-ПК со SteamOS

Автор канала ETA PRIME решил установить SteamOS на мини-ПК Ryzen AI Halo и сравнить получившееся решение со Steam Machine. Напомним, Valve теперь позволяет установить SteamOS на любой ПК, хотя нормальные драйверы пока есть только для видеокарт Radeon.

Ryzen AI Halo по своим параметрам заметно мощнее Steam Machine, так что неудивительно, что он быстрее и в играх.

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Правда, разница не всегда очень велика. В частности, в разрешении Full HD Ryzen AI Halo опережает Steam Machine на 17-24%, тогда как в 4K разница уже достигала 23-50%. Хотя всего было протестировано лишь три игры.

Напомним, в основе Ryzen AI Halo лежит 16-ядерный Ryzen AI Max+ 395 на архитектуре Zen 5 с iGPU Radeon 8060S, который имеет 2560 потоковых процессоров на архитектуре RDNA 3.5. А у Steam Machine полузаказной APU с шестью ядрами Zen 4 и iGPU с 1792 потоковыми процессорами на архитектуре RDNA 3. К тому же платформа консоли Valve ещё и сильно ограничена по TDP: 30 Вт для процессора и 110 Вт для iGPU.