Chieftec разместила «турбину» на водоблоке своей жидкостной системы охлаждения Iceberg Pro. Компания раскрыла все характеристики

Компания Chieftec раскрыла подробности о своей жидкостной системе охлаждения Iceberg Pro, которую показывали на Computex 2026. Это развитие идей оригинальной модели Iceberg 360 с сохранением 360-миллиметрового радиатора с тремя 120-миллиметровыми вентиляторами.

Одной из изюминок новинки является вентилятор над водоблоком CPU, который позволяет охлаждать соседние с процессором компоненты, включая подсистему питания. Причём используется тут небольшой центробежный вентилятор.

Фото Chieftec

Компания утверждает, что, если сравнить эту СЖО с решением без вентилятора, то подсистема питания будет холоднее на 7 градусов, SSD — на 5 градусов, а модули ОЗУ — на 3 градуса.

Новинка доступна в двух версиях, но отличие лишь в комплектных вентиляторах: с подсветкой и без оной. Масса конструкции составляет 1,69 кг, а совместимость заявлена с сокетами Intel LGA 1851, LGA1700, LGA1366, LGA 1200, LGA 115X, LGA2011 и AMD AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1. То есть не только с актуальными, но и с давно уже устаревшими платформами.