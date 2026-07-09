Совершенно новый процессор родом из 2019 года. В продаже появился первый готовый ПК на основе Ryzen 7 4700LE

На рынок вышел, похоже, первый готовый ПК с новым процессором Ryzen 7 4700LE на основе старой архитектуры. Этот CPU, напомним, был представлен месяц назад, но в его основе лежат ядра Zen 2 из 2019 года.

Ryzen 7 4700LE предлагает восемь таких ядер с частотой до 4,2 ГГц, 8 МБ кеш-памяти третьего уровня и TPD 65 Вт. Фактически это тот же Ryzen 7 4700G из 2020 года, только с отключенным iGPU и чуть сниженной частотой. Напомним, у настольного Ryzen 7 3700X с теми же восемью ядрами Zen 2 было в четыре раза больше кеш-памяти L3.

Фото Videocardz

Возвращаясь к ПК, на Amazon появился вариант компании Qehi. В конфигурацию входят вышеупомянутый CPU, GeForce RTX 3050 8GB, 16 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 512 ГБ. Всё это упаковано в компактный корпус-аквариум с множеством вентиляторов с подсветкой и оценено в 800 долларов.