Топовый MacBook Pro с M5 Max незаметно подорожал во второй раз и теперь стоит более 10 000 долларов

Компания Apple недавно повысила цены на свои ПК и планшеты, а теперь вот незаметно сделала ещё одно повышение, но более точечно.

Пользователи заметили, что топовая конфигурация MacBook Pro с M5 Max ещё раз подорожала сразу почти на 1000 долларов. Если точнее, после прошлого подорожания она стоила 9200 долларов, а теперь стоит 10 000 либо 10 150 долларов в зависимости от варианта защитного стекла экрана. Суммарно же за два этапа эта конфигурация подорожала почти на 3000 долларов или более чем на 40%.