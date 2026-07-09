Рабочая станция в формате мини-ПК для локального ИИ. Minisforum раскрыла характеристики MS-03

Компания Minisforum раскрыла характеристики мини-ПК MS-03, который показывала на Computex 2026. Сама компания на сайте называет новинку рабочей станцией для локального ИИ, но это скорее дать моде.

В основе новинки лежат процессоры Intel Panther Lake, а для работы с ИИ тут предусмотрено до 128 ГБ ОЗУ. Но при этом iGPU у этих процессоров хотя и самый мощный в классе, всё же до Radeon 8060S у Ryzen AI Max ему довольно далеко. Напомним, эти самые Ryzen AI Max компания AMD в последнее время тоже позиционирует, как решения для ИИ.

Фото Minisforum

Если говорить точнее, сердцем новинки служит Core Ultra 9 386H, а у него вообще всего четыре ядра Xe из 12 возможных для линейки. Но, возможно, MS-03 будет в итоге доступен и с Core Ultra X.

Также можно выделить три слота для SSD, возможность установки SSD формата U.2 и полноразмерный слот PCIe с восемью линиями. Правда, габариты корпуса таковы, что уместить туда выйдет лишь очень компактную карту (точных размеров пока нет). К тому же запитать её внешним разъёмом нельзя, так что лимит мощности ограничен 75 Вт.