NASA ищет компании для создания нового поколения орбитальных станций

Агентство готовит второй этап коммерческой программы, чтобы заменить МКС частными платформами и сохранить постоянное присутствие на низкой околоземной орбите

NASA опубликовало проект запроса предложений (RFP), в рамках которого американские компании смогут представить свои идеи по созданию коммерческих орбитальных станций нового поколения. Инициатива направлена на подготовку перехода от МКС к частным платформам, которые должны принять на себя часть научных и технологических задач на низкой околоземной орбите.

По словам администратора NASA Джареда Айзекмана, агентство учитывает оценки промышленности и считает, что частный сектор способен создать устойчивый рынок орбитальных станций, где NASA будет выступать одним из заказчиков среди других государственных и коммерческих клиентов.

Новый этап программы основан на предложениях компаний, полученных после предыдущего запроса информации, опубликованного в марте. NASA планирует использовать стандартную процедуру государственных закупок с открытым конкурсом и заключить несколько контрактов на разработку, сертификацию и предоставление услуг коммерческих орбитальных платформ.

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Предполагается, что агентство сможет выбрать несколько подрядчиков на ранней стадии разработки. После этого компании будут конкурировать за последующие этапы — создание финального проекта, испытания, сертификацию станции и выполнение эксплуатационных задач.

NASA рассчитывает заключить контракты с фиксированной стоимостью и долгосрочными условиями поставки услуг. Такой подход должен снизить риски для агентства и одновременно дать компаниям возможность привлекать дополнительные частные инвестиции для развития собственных космических платформ.

Отзывы от заинтересованных компаний NASA принимает до 27 июля. Также агентство анонсировало 9 июля в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне специальный брифинг для представителей отрасли, где представит основные требования к будущим проектам.