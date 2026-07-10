Росатом откроет гигафабрику мобильных зарядных станций для электромобилей

Госкорпорация Росатом планирует до конца 2026 года открыть в Московской области новую гигафабрику по выпуску мобильных зарядных станций для электромобилей. Об этом ТАСС сообщил директор бизнес-направления «Электромобильность» ТВЭЛ Александр Бухвалов.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

По его словам, предприятие станет еще одной производственной площадкой компании, которая расширит выпуск оборудования для зарядки электротранспорта. В настоящее время «Росатом» уже производит такую продукцию, а запуск нового завода позволит увеличить объемы выпуска.