Росатом откроет гигафабрику мобильных зарядных станций для электромобилей

Госкорпорация Росатом планирует до конца 2026 года открыть в Московской области новую гигафабрику по выпуску мобильных зарядных станций для электромобилей. Об этом ТАСС сообщил директор бизнес-направления «Электромобильность» ТВЭЛ Александр Бухвалов.
По его словам, предприятие станет еще одной производственной площадкой компании, которая расширит выпуск оборудования для зарядки электротранспорта. В настоящее время «Росатом» уже производит такую продукцию, а запуск нового завода позволит увеличить объемы выпуска.
Новая площадка разместится в Подмосковье и станет частью развития направления электромобильности, которым занимается Росатом. Александр Бухвалов отметил, что совокупная производственная мощность по выпуску станций достигает 8 ГВт.
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