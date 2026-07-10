Росатом откроет гигафабрику мобильных зарядных станций для электромобилей

Новая производственная площадка начнет работу до конца 2026 года

Электротранспорт

Госкорпорация Росатом планирует до конца 2026 года открыть в Московской области новую гигафабрику по выпуску мобильных зарядных станций для электромобилей. Об этом ТАСС сообщил директор бизнес-направления «Электромобильность» ТВЭЛ Александр Бухвалов.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

По его словам, предприятие станет еще одной производственной площадкой компании, которая расширит выпуск оборудования для зарядки электротранспорта. В настоящее время «Росатом» уже производит такую продукцию, а запуск нового завода позволит увеличить объемы выпуска.

Новая площадка разместится в Подмосковье и станет частью развития направления электромобильности, которым занимается Росатом. Александр Бухвалов отметил, что совокупная производственная мощность по выпуску станций достигает 8 ГВт.

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