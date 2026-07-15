До трех дней работы с аккумулятором 8000 мА•ч, который сохранит более 80% ёмкости через 1600 циклов зарядки, и экраном 144 Гц. Представлен смартфон Realme Narzo 100x 5G

Realme представила смартфон Narzo 100x 5G, главной особенностью которого стал аккумулятор емкостью 8000 мА•ч. Компания утверждает, что полного заряда хватает до трех дней работы, а батарея сохраняет более 80% первоначальной емкости даже после четырех лет эксплуатации или 1600 циклов зарядки.

Фото Realme/gizmochina

Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, обратную проводную зарядку на 27 Вт и функцию bypass charging, которая позволяет питать устройство напрямую от зарядного устройства во время игр, снижая нагрев аккумулятора. При этом толщина корпуса составляет 8,8 мм, а масса — 224 г.

Narzo 100x 5G оснащен 6,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. За производительность отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2. Для охлаждения используется испарительная камера площадью 5300 мм2.

Фото Realme/gizmochina

Основная камера имеет разрешение 50 Мп, фронтальная — 8 Мп. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0, оснащен световым индикатором AI Pulse Light на задней панели и защищен от пыли и воды по стандарту IP65.