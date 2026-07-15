До трех дней работы с аккумулятором 8000 мА•ч, который сохранит более 80% ёмкости через 1600 циклов зарядки, и экраном 144 Гц. Представлен смартфон Realme Narzo 100x 5G
Он получил процессор MediaTek и защиту IP65
Realme представила смартфон Narzo 100x 5G, главной особенностью которого стал аккумулятор емкостью 8000 мА•ч. Компания утверждает, что полного заряда хватает до трех дней работы, а батарея сохраняет более 80% первоначальной емкости даже после четырех лет эксплуатации или 1600 циклов зарядки.
Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, обратную проводную зарядку на 27 Вт и функцию bypass charging, которая позволяет питать устройство напрямую от зарядного устройства во время игр, снижая нагрев аккумулятора. При этом толщина корпуса составляет 8,8 мм, а масса — 224 г.
Narzo 100x 5G оснащен 6,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. За производительность отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2. Для охлаждения используется испарительная камера площадью 5300 мм2.
Основная камера имеет разрешение 50 Мп, фронтальная — 8 Мп. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0, оснащен световым индикатором AI Pulse Light на задней панели и защищен от пыли и воды по стандарту IP65.
Стоимость Realme Narzo 100x 5G в Индии начинается от 20 999 рупий (около 245 долларов) за версию 4/128 ГБ. Также доступны модификации 6/128 ГБ за 22 999 рупий (около 270 долларов) и 6/256 ГБ за 24 999 рупий (около 290 долларов).
Комментарии