В конце июля с Земли можно будет увидеть горизонтальный звездопад
Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигнет пика в ночь на 31 июля
Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), рассказал о звездопаде, который вскоре можно будет наблюдать с Земли. Метеорный поток Южные дельта-Аквариды появится в ночном небе уже в конце июля, он достигнет пика в ночь на 31 июля: мощность потока может достигать 25 «падающих звёзд» в час.
Эксперт отмечает, что он отличается от большинства звездопадов: метеоры движутся не вертикально, а почти горизонтально — параллельно земной поверхности. Причина такого полёта заключается в низком положении радианта (точки вылета метеоров) у юго-восточного горизонта. Из-за этого светящиеся полосы проходят более длинный путь в атмосфере и остаются видимыми дольше, чем у большинства других метеорных потоков.
Родительским телом метеорного потока Южные дельта-Аквариды считается комета 96P/Макхольца. Она совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 5,2 года. Когда комета приближается к Солнцу, ее ледяное ядро нагревается и лёд переходит из твёрдого состояния в газообразное. Высвобождающиеся газы уносят с собой частицы кометной пыли, которые распределяются вдоль всей орбиты — так формируется метеорный шлейф.
Эксперт также рассказал, как было образовано название звездопада: «Аквариды» происходит от латинского наименования созвездия Водолея – Aquarius; «Южные» указывает, что радиант находится в южной области созвездия, а «Дельта» отсылает к ближайшей яркой звезде на этом участке неба. Ранее в Московском планетарии отмечали, что самые благоприятные условия для наблюдения метеорного потока сложатся в Южном полушарии Земли, но и в России его тоже можно будет увидеть.
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