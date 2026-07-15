В конце июля с Земли можно будет увидеть горизонтальный звездопад

Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), рассказал о звездопаде, который вскоре можно будет наблюдать с Земли. Метеорный поток Южные дельта-Аквариды появится в ночном небе уже в конце июля, он достигнет пика в ночь на 31 июля: мощность потока может достигать 25 «падающих звёзд» в час.

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Эксперт отмечает, что он отличается от большинства звездопадов: метеоры движутся не вертикально, а почти горизонтально — параллельно земной поверхности. Причина такого полёта заключается в низком положении радианта (точки вылета метеоров) у юго-восточного горизонта. Из-за этого светящиеся полосы проходят более длинный путь в атмосфере и остаются видимыми дольше, чем у большинства других метеорных потоков.

Родительским телом метеорного потока Южные дельта-Аквариды считается комета 96P/Макхольца. Она совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 5,2 года. Когда комета приближается к Солнцу, ее ледяное ядро нагревается и лёд переходит из твёрдого состояния в газообразное. Высвобождающиеся газы уносят с собой частицы кометной пыли, которые распределяются вдоль всей орбиты — так формируется метеорный шлейф.