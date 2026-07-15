10 400 мАч и 13,2-дюймовый OLED в корпусе на 4,7 мм: в России стартовали предзаказы на флагманский Huawei MatePad Pro Max

От 100 тысяч рублей

Российские ретейлеры начали принимать предварительные заказы на планшет Huawei MatePad Pro Max, дебютировавший на международном рынке в мае 2026 года.

Устройство доступно в сером и голубом цветах и нескольких вариантах комплектации. Например, МТС предлагает планшет по таким расценкам:

MatePad Pro Max (12/256 ГБ) PaperMatte Wi-Fi в сером цвете с чехлом-книжкой — 100 тысяч рублей;

MatePad Pro Max (12/256 ГБ) PaperMatte Wi-Fi в сером цвете с клавиатурой — 115 тысяч рублей;

MatePad Pro Max (12/512) PaperMatte Wi-Fi в голубом цвете с клавиатурой — 130 тысяч рублей.

Huawei MatePad Pro Max получил 13,2-дюймовый OLED-дисплей PaperMatte с разрешением 3K, поддержкой частоты обновления до 144 Гц и покрытием, уменьшающим количество бликов. Планшет выполнен в металлическом корпусе, обладает толщиной 4,7 мм и весит 499 г.