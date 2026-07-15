10 400 мАч и 13,2-дюймовый OLED в корпусе на 4,7 мм: в России стартовали предзаказы на флагманский Huawei MatePad Pro Max
От 100 тысяч рублей
Российские ретейлеры начали принимать предварительные заказы на планшет Huawei MatePad Pro Max, дебютировавший на международном рынке в мае 2026 года.
Устройство доступно в сером и голубом цветах и нескольких вариантах комплектации. Например, МТС предлагает планшет по таким расценкам:
- MatePad Pro Max (12/256 ГБ) PaperMatte Wi-Fi в сером цвете с чехлом-книжкой — 100 тысяч рублей;
- MatePad Pro Max (12/256 ГБ) PaperMatte Wi-Fi в сером цвете с клавиатурой — 115 тысяч рублей;
- MatePad Pro Max (12/512) PaperMatte Wi-Fi в голубом цвете с клавиатурой — 130 тысяч рублей.
Huawei MatePad Pro Max получил 13,2-дюймовый OLED-дисплей PaperMatte с разрешением 3K, поддержкой частоты обновления до 144 Гц и покрытием, уменьшающим количество бликов. Планшет выполнен в металлическом корпусе, обладает толщиной 4,7 мм и весит 499 г.
Модель оснащена аккумулятором емкостью 10 400 мА·ч, который обеспечивает до 14,5 часа работы без подзарядки. Планшет поддерживает полноценную версию WPS Office и работу с клавиатурой и стилусом. Основная камера на 50 Мп совместно с приложением GoPaint позволяет использовать инструменты для рисования, обработки изображений и создания цифрового контента.
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