Когда санкции сделали компанию только сильнее. Триумфальное возвращение Huawei продолжается, поставки смартфонов в 2026 должны резко вырасти

Huawei планирует увеличить поставки смартфонов на 20% в этом году. В то время как многие другие бренды сокращают производство устройств из-за серьезных проблем с памятью, китайский технологический гигант рассчитывает на более высокие результаты.

Источники в цепочке поставок сообщили, что китайский производитель планирует продать более 60 миллионов смартфонов в 2026 году. Компания наращивает производство чипов и телефонов для достижения дальнейшего роста на рынке.

В прошлом году источники в цепочке поставок сообщили, что Huawei планирует отгрузить менее 50 миллионов смартфонов в 2025 году. Однако, учитывая спрос на Mate 80 и другие модели, компания увеличила прогноз на 10 миллионов единиц к 2026 году.

Фото Huawei

Это важная новость на фоне роста цен на компоненты и микросхемы памяти на рынке, поскольку многие технологические компании сократили объемы производства из-за этого кризиса.

В новостях, касающихся брендов Android, сообщается, что Honor, Oppo, Vivo и Xiaomi сократили свои поставки смартфонов на 2026 год на 15-30%. Дефицит памяти и высокое давление на цены компонентов постоянно сдерживают рост брендов.

Однако для Huawei ситуация иная, поскольку компания прилагает усилия для достижения прорывов в сегментах смартфонов и чипсетов, несмотря на неблагоприятные условия.

На основе данных о ежемесячных продажах Huawei в Китае с января 2026 года один из поставщиков чипов отметил: «Huawei — единственный клиент, который оправдывает ожидания по объему заказов и чья динамика роста продолжается».