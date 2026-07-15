Вышла финальная HyperOS 3.3 на базе Android 17 для Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 15T Pro

Этап тестирования HyperOS 3.3 подошел к концу, поскольку Xiaomi начала публичное распространение обновления до Android 17 на некоторых телефонах, включая серию Xiaomi 17 и Xiaomi 15T Pro.

HyperOS 3.3 закладывает основу для поддержки расширенных функций и обновлений, которые появятся в HyperOS 4 позже в этом году. Согласно списку изменений, опубликованному Ximitime, обновление HyperOS 3.3 в основном направлено на повышение стабильности системы и добавляет патч безопасности за июнь 2026 года.

Фото gizmochina

Xiaomi распространяет обновление HyperOS 3.3 для Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra в глобальном и европейском регионах. Обновление распространяется в открытом доступе, в то время как Xiaomi 15T Pro получает обновление на глобальной версии через канал тестирования Mi Pilot. Это означает, что только ограниченное количество пользователей Xiaomi 15T смогут обновиться до последней версии до начала более широкого распространения.

Несмотря на то, что HyperOS 3.3 не содержит множества новых функций или визуальных улучшений, размер загружаемого файла огромен (до 9,5 ГБ). Это связано с тем, что обновление включает в себя новую ОС, Android 17.