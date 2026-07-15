«Комендантский час» 2.0: подросткам 16 и 17 лет в Великобритании запрещено пользоваться социальными сетями с полуночи до 6 утра
Новые меры также включают регулирование использования чат-ботов на основе искусственного интеллекта
Британское правительство объявило о введении «комендантского часа» для использования социальных сетей подростками в возрасте от 16 до 17 лет.
Это новая мера по ограничению использования социальных сетей, принятая британским правительством после объявления в прошлом месяце о запрете использования ряда приложений для социальных сетей лицами младше 16 лет.
Правительство Великобритании заявило, что по умолчанию 16- и 17-летние подростки не смогут пользоваться социальными сетями с полуночи до 6 утра. Функции, призванные побудить пользователей проводить больше времени за просмотром, включая автоматическое непрерывное воспроизведение видео, также будут отключены по умолчанию.
В июне этого года британское правительство объявило, что последует примеру Австралии и запретит ряд приложений для социальных сетей для лиц младше 16 лет.
Новые меры также включают регулирование использования чат-ботов на основе искусственного интеллекта и требование к пользователям младше 18 лет делать регулярные перерывы при использовании соответствующих платформ.
В своем заявлении министр науки, инноваций и технологий Великобритании Лиз Кендалл сказала: «Хотя подростки обретают большую независимость после 16 лет, их все равно следует защищать от негативного воздействия вызывающих сильную зависимость онлайн-функций, которые могут нанести вред их психическому и физическому здоровью. Эти новые меры крайне важны для того, чтобы помочь молодым людям высыпаться, сосредоточиться на учебе и проводить больше времени с семьей и друзьями».
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