Поддельные Samsung 870 EVO научились обманывать Windows: SSD на 2 ТБ на самом деле вмещает всего 120 ГБ

Windows определяет такой накопитель как настоящий SATA SSD на 2 ТБ

На рынке появились высококачественные подделки SSD Samsung 870 EVO объемом 2 ТБ, которые практически невозможно отличить от оригинала по упаковке, корпусу и наклейкам.

Более того, Windows определяет такой накопитель как настоящий SATA SSD на 2 ТБ, а тест CrystalDiskMark показывает вполне типичные для интерфейса SATA скорости — около 492 МБ/с при чтении и 467 МБ/с при записи.

Фото mydrivers

Однако более тщательная проверка выявила обман. Во время тестирования программой H2testw накопитель смог записать лишь около 117 227 МБ (примерно 120 ГБ), после чего скорость записи упала до нуля, а тест завершить не удалось. После перезагрузки диск перестал корректно определяться системой, а записанные данные оказались недоступны.

Опасность заключается в том, что пользователь может долго не подозревать о подделке, пока объем записанных данных не превысит реальную емкость накопителя. После этого существует риск полной потери всей информации.

Фото mydrivers

Разборка устройства показала, что внутри нет фирменных компонентов Samsung. Вместо фирменного контроллера используется Realtek RM1135T, а также установлены два безымянных чипа флеш-памяти без маркировки. В оригинальном Samsung 870 EVO применяются собственный контроллер Samsung, фирменная память NAND и отдельный кэш DRAM.