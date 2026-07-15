Представлен обогреватель для ванной Xiaomi с радаром, стерилизацией и нагревом мощностью 3000 Вт

Xiaomi представила новый умный обогреватель для ванной комнаты Mijia Smart Bathroom Heater P1 Human Sensing Edition. Новинка уже появилась в Китае и будет доступна по программе краудфандинга по цене 999 юаней (около 145 долларов).

Устройство оснащено 24-ГГц радаром, который способен распознавать присутствие человека и автоматически управлять освещением, вентиляцией и обогревом. Чувствительность и радиус действия датчика адаптируются к размерам помещения, а сам обогреватель поддерживает технологию Xiaomi Surge Smart Connect для интеграции с устройствами экосистемы компании.

Изображение Xiaomi/ithome

Модель получила полностью скрытую подъемную световую панель с яркостью до 1500 лм и мягким светом, комфортным для глаз. За нагрев отвечает элемент мощностью 3000 Вт, а двухмоторная инверторная система постоянного тока обеспечивает эффективную работу вентиляции.

Также предусмотрена функция стерилизации с заявленной эффективностью до 98%. Встроенный датчик летучих органических соединений (ЛОС) контролирует качество воздуха и автоматически активирует вентиляцию, способную обеспечить воздухообмен до 259 м3/ч.