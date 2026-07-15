Первый в мире Honor Robot Phone с роботизированной камерой получит очень быструю зарядку мощностью 120 Вт

Смартфон представят уже в августе, а его главной особенностью станет подвижная камера с карданным подвесом

Будущий флагман Honor Robot Phone прошел сертификацию китайского регулятора 3C, подтвердив поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт. По данным инсайдеров, официальная премьера устройства состоится уже в августе.

В базе 3C смартфон фигурирует под модельным номером APH-AN00. Ранее сообщалось, что новинка станет первым смартфоном с роботизированной камерой, способной самостоятельно менять положение благодаря подвижному модулю.

Фото Huawei/huaweicentral

Ожидается, что аппарат получит флагманскую платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5, выполненную по 3-нм техпроцессу. По предварительным данным, новый чип обеспечивает примерно на 20% более высокую производительность процессора, на 37% ускоряет обработку задач искусственного интеллекта и на 35% повышает энергоэффективность по сравнению с предшественником.

По слухам, Honor Robot Phone также станет первым смартфоном компании с двумя 200-мегапиксельными камерами. Кроме того, устройство может получить технологии цветопередачи, разработанные совместно с ARRI.