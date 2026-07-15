После двух взрывов ракету Epsilon S попытаются запустить в третий раз
Отдельное испытание проблемного блока пройдет 23 июля на космодроме Танэгасима
Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA планирует провести первый испытательный запуск ракеты Epsilon S до марта 2027 года. Ранее разработка столкнулась с серьезными проблемами: вторая ступень ракеты дважды разрушалась.
Как сообщает NHK, перед новым запуском JAXA намерена отдельно проверить модернизированную вторую ступень. Испытание запланировано на 23 июля на космодроме Танэгасима в префектуре Кагосима.
Epsilon S — новая версия японской твердотопливной ракеты семейства Epsilon, созданная JAXA совместно с авиастроительной компанией IHI. Трехступенчатая ракета предназначена для вывода на орбиту небольших спутников и является развитием программы, начатой в 2013 году.
Проблемы со второй ступенью стали главным препятствием для перехода ракеты к полноценным летным испытаниям. Впервые авария произошла в 2023 году во время наземного теста в префектуре Акита, а повторный взрыв был зафиксирован в 2024 году на космодроме Танэгасима. Сейчас специалисты JAXA работают над устранением выявленных дефектов перед следующим этапом программы.
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