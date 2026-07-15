После двух взрывов ракету Epsilon S попытаются запустить в третий раз

Epsilon S — новая версия японской твердотопливной ракеты семейства Epsilon, созданная JAXA совместно с авиастроительной компанией IHI. Трехступенчатая ракета предназначена для вывода на орбиту небольших спутников и является развитием программы, начатой в 2013 году.

Проблемы со второй ступенью стали главным препятствием для перехода ракеты к полноценным летным испытаниям. Впервые авария произошла в 2023 году во время наземного теста в префектуре Акита, а повторный взрыв был зафиксирован в 2024 году на космодроме Танэгасима. Сейчас специалисты JAXA работают над устранением выявленных дефектов перед следующим этапом программы.

