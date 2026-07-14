Крошечный ПК с 64 ГБ ОЗУ, SSD до 16 ТБ, Wi-Fi 7, OCuLink и возможность подключения трех 8K-дисплеев. Представлен GMKtec EVO-X1 Pro

Компания GMKtec представила мини-ПК EVO-X1 Pro, который позиционируется как настольный компьютер для работы с искусственным интеллектом. Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене 9699 юаней (около 1430 долларов).

В основе устройства лежит процессор AMD Ryzen AI 9 HX 470, изготовленный по 4-нм техпроцессу TSMC. Чип включает 12 ядер (4 Zen 5 и 8 Zen 5c), 24 потока, работает на частоте до 5,2 ГГц и оснащен встроенной графикой Radeon 890M с архитектурой RDNA 3.5 и 16 вычислительными блоками.

За ускорение задач искусственного интеллекта отвечает встроенный нейропроцессор XDNA 2, обеспечивающий производительность до 55 TOPS. В сочетании с центральным и графическим процессорами суммарная вычислительная мощность системы достигает 86 TOPS, что позволяет запускать локальные ИИ-модели и другие ресурсоемкие приложения.

Фото GMKtec/mydrivers

Мини-ПК оснащен 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 объемом 1 ТБ с возможностью замены и расширения хранилища до 16 ТБ. Для охлаждения используются два вентилятора и испарительная камера.

В числе интерфейсов — USB4, OCuLink для подключения внешней видеокарты, DisplayPort, HDMI, четыре порта USB 3.0 Type-A и аудиоразъем 3,5 мм.