Европейские Tesla на автопилоте уже проехали более 50 млн км: ежедневно пробег растёт на 577 тыс. км

Всего за 7,5 недели пробег вырос в 2,5 раза

Tesla сообщила, что владельцы электромобилей с системой FSD Supervised в Нидерландах, Эстонии, Бельгии, Литве и Дании уже суммарно проехали более 50 млн километров.

Компания отметила, что предыдущий рубеж в 20 млн километров был достигнут всего 7,5 недели назад. Таким образом, общий пробег с использованием системы увеличился в 2,5 раза за относительно короткий срок. В среднем автомобили с активированной FSD Supervised проезжали около 577 тыс. километров в сутки.

Изображение Grok

Столь быстрый рост свидетельствует об активном распространении системы помощи водителю на европейских рынках, где она уже получила одобрение регуляторов. Такой результат также демонстрирует работу FSD Supervised в условиях сложной дорожной инфраструктуры и интенсивного движения, характерных для европейских стран.