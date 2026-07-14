ИИ-ассистент с поддержкой русского языка и не только: в России стартовали продажи Tecno Megapad 2

В России начались продажи планшета Tecno Megapad 2, ориентированного на учёбу, работу и повседневное использование. Устройство, впервые представленное на выставке MWC 2026, получило 11-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K, частотой обновления 90 Гц и технологиями защиты зрения, подтверждёнными сертификацией TUV Rheinland.
Планшет заключён в металлический корпус, имеет толщину 6,6 мм и работает под управлением оболочки HiOS 16 и поддерживает функции искусственного интеллекта, включая чат-ассистента Ella с поддержкой русского языка, перевод текста и речи, создание изображений по эскизам, а также инструмент для разбора задач по фотографии. Для детей предусмотрены образовательная платформа LearnUP и средства родительского контроля.
Tecno Megapad 2 поддерживает интеграцию с устройствами экосистемы бренда: обмен файлами, совместную работу на трёх экранах и использование планшета в качестве дополнительного дисплея. Устройство оснащено SoC MediaTek MT8781, выпускается в версиях с накопителем 128 или 256 ГБ и поддерживает карты памяти microSD объёмом до 2 ТБ. Стоимость новинки начинается от 20 тысяч рублей.
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