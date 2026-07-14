ИИ-ассистент с поддержкой русского языка и не только: в России стартовали продажи Tecno Megapad 2

В России начались продажи планшета Tecno Megapad 2, ориентированного на учёбу, работу и повседневное использование. Устройство, впервые представленное на выставке MWC 2026, получило 11-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K, частотой обновления 90 Гц и технологиями защиты зрения, подтверждёнными сертификацией TUV Rheinland.

Изображение: Tecno Изображение: Tecno

Планшет заключён в металлический корпус, имеет толщину 6,6 мм и работает под управлением оболочки HiOS 16 и поддерживает функции искусственного интеллекта, включая чат-ассистента Ella с поддержкой русского языка, перевод текста и речи, создание изображений по эскизам, а также инструмент для разбора задач по фотографии. Для детей предусмотрены образовательная платформа LearnUP и средства родительского контроля.