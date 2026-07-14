Йельское исследование на базе 380 триллионов токенов раскрыло, сколько инвесторы переплачивают за веру в нейросети

Учёные Йельского университета представили одно из крупнейших исследований реального использования искусственного интеллекта, проанализировав 380 трлн токенов (базовых единиц, которые языковые модели обрабатывают при работе). На основе этих данных авторы пришли к выводу, что фондовый рынок уже учитывает распространение ИИ: акции компаний, которые инвесторы считают наиболее выигравшими от внедрения технологии, в среднем приносят на 0,64% больше доходности в неделю, чем бумаги компаний с минимальным ожидаемым эффектом. Этот эффект авторы назвали AI Premium.

Работа опубликована в Национальном бюро экономических исследований США (National Bureau of Economic Research, NBER). Для анализа использовались обезличенные данные платформы OpenRouter, которая маршрутизирует запросы более чем к 400 моделям, включая GPT, Claude и DeepSeek. Набор охватывает период с января 2024 по апрель 2026 года и, по оценке авторов, отражает около 2% мирового ежемесячного использования ИИ миллионами пользователей.

Исследователи создали показатель AI Factor — еженедельную оценку роста мирового потребления ИИ, после чего сопоставили его с динамикой акций компаний, а также с данными о занятости и финансовых рынках. При этом под «подверженностью ИИ» авторы понимают не фактическое использование технологий компаниями, а ожидания инвесторов относительно того, насколько бизнес сможет повысить производительность благодаря ИИ в будущем.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Анализ показал, что положительный эффект наблюдается не только у технологических компаний. Инвесторы также высоко оценивают перспективы предприятий потребительского сектора, производителей товаров длительного пользования и компаний с крупными производственными активами. Наиболее выраженная «премия от ИИ» отмечена в США, Европе и других развитых экономиках, тогда как в Китае и на развивающихся рынках она оказалась значительно слабее.

Авторы также обнаружили, что рынок выше оценивает использование наиболее современных коммерческих моделей профессиональными пользователями, чем работу с бесплатными или открытыми моделями. Кроме того, за время наблюдений существенно выросла доля агентных ИИ-систем — моделей, способных самостоятельно выполнять задачи, а не только отвечать на запросы. Если в 2024 году они занимали небольшую часть общего объёма использования ИИ, то к 2026 году на них уже приходилось более половины всех обработанных токенов.