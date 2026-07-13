Intel представила космические процессоры Starfire, и они максимально современные

Компания Intel формально представила процессоры Starfire, разработанные специально для космических аппаратов и устройств, работающих в экстремальных условиях. При этом, что очень важно, это CPU, произведённые по самому актуальному у компании техпроцессу 18А, хотя обычно для космоса используются технически устаревшие чипы.
Анонс пока частичный, и компания не раскрыла многих подробностей. Но, к примеру, хотя архитектуры не упоминаются, можно предположить, что это фактически те же Panther Lake, так как только их Intel производит по нормам 18А.
Известно, что линейка будет разделена на два класса: Low Power и Performance. Конфигурация всегда одинакова: четыре больших ядра, четыре ядра LP и iGPU с четырьмя ядрами Xe. Но в случае Low Power частоты CPU и GPU составляют до 1 ГГц, а производительность NPU составляет 45 TOPS. Для Performance частоты CPU повышаются до 3,1 ГГц, у iGPU это 2 ГГц, а NPU может предложить уже 70 TOPS. TDP соответственно составляет 10 и 35 Вт.
Intel говорит, что процессоры способны работать при температурах от -55 до 125 градусов, выдерживают повышенные уровни радиации, а срок службы заявлен равным от 10 лет и более.
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