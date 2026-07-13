Intel представила космические процессоры Starfire, и они максимально современные

Компания Intel формально представила процессоры Starfire, разработанные специально для космических аппаратов и устройств, работающих в экстремальных условиях. При этом, что очень важно, это CPU, произведённые по самому актуальному у компании техпроцессу 18А, хотя обычно для космоса используются технически устаревшие чипы.

Анонс пока частичный, и компания не раскрыла многих подробностей. Но, к примеру, хотя архитектуры не упоминаются, можно предположить, что это фактически те же Panther Lake, так как только их Intel производит по нормам 18А.

Фото Intel

Известно, что линейка будет разделена на два класса: Low Power и Performance. Конфигурация всегда одинакова: четыре больших ядра, четыре ядра LP и iGPU с четырьмя ядрами Xe. Но в случае Low Power частоты CPU и GPU составляют до 1 ГГц, а производительность NPU составляет 45 TOPS. Для Performance частоты CPU повышаются до 3,1 ГГц, у iGPU это 2 ГГц, а NPU может предложить уже 70 TOPS. TDP соответственно составляет 10 и 35 Вт.