Это один из способов обойти критическое подорожание памяти. Lenovo готовит портативную игровую приставку Legion C700, которой не нужна высокая производительность

Потому что это облачная консоль

Консоли и игры

Компания Lenovo готовится представить портативную игровую приставку Legion C700, главной особенностью которой будет то, что это будет облачная консоль.

В частности, в основе будет лежать игровой сервис Tencent Start, но это для китайского рынка. Впрочем, возможно, за его пределы новинка и не выйдет.

Фото Lenovo через Weibo

Никаких технических подробностей пока нет, но по внешнему виду можно предположить, что устройство оснащено экраном диагональю минимум 7 дюймов.

Так как это облачная приставка, она не будет обладать высокой производительностью, но это также означает, что она должна быть достаточно доступной. На фоне тотального удорожания всего, что имеет память, это может быть выгодным предложением.

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