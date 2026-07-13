Это один из способов обойти критическое подорожание памяти. Lenovo готовит портативную игровую приставку Legion C700, которой не нужна высокая производительность

Компания Lenovo готовится представить портативную игровую приставку Legion C700, главной особенностью которой будет то, что это будет облачная консоль.

В частности, в основе будет лежать игровой сервис Tencent Start, но это для китайского рынка. Впрочем, возможно, за его пределы новинка и не выйдет.

Фото Lenovo через Weibo

Никаких технических подробностей пока нет, но по внешнему виду можно предположить, что устройство оснащено экраном диагональю минимум 7 дюймов.